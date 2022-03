Dulce Almeida toma posse como nova secretária municipal de Educação

O prefeito de Manaus, David Almeida, deu posse à professora Dulce Almeida como secretária municipal de Educação, na tarde desta segunda-feira, 28/3, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, e contou com a participação de secretários municipais, subsecretários do órgão, gestores, educadores entre outros.

Ao anunciar a nova secretária, o prefeito enfatizou que assim como na saúde, a meta do Executivo municipal é transformar a educação da capital amazonense na número 1 do Brasil.

“Escolhi uma educadora para ser titular desta pasta, porque ela tem experiência e conhece, de verdade, a realidade da educação em Manaus. A secretária Dulce e toda sua equipe chega para somar, então peço aos gestores e professores, que apoiem a secretária para cumprir com excelência este papel que lhe foi confiado”, salientou o prefeito.

Dulce Almeida é professora estatutária da rede municipal de ensino há 17 anos, já lecionou nas escolas municipais Nova Vida, Ana Maria de Souza Barros e Graziela Ribeiro. Durante a solenidade, ela comentou sobre as expectativas e os desafios frente à Semed.

“Tenho 40 anos de experiência na educação, no decorrer da minha trajetória trabalhei ao lado de pessoas brilhantes. Na Semed tem técnicos qualificados e temos professores comprometidos. Então, de mim esperem muito empenho, e não menos do que o prefeito David tem feito pela cidade, porque este é um enorme desafio que farei com muita garra e determinação. Temos o projeto de fazer de Manaus a melhor educação do Brasil”, pontuou a nova secretária de Educação.

O ex-secretário da pasta, Pauderney Avelino, agradeceu a parceria com os servidores e mencionou avanços na educação de Manaus, durante o primeiro ano da gestão David Almeida.

“É uma honra ser substituído pela secretária Dulce, uma mulher que há anos vive a educação, que conhece a Semed e que tem competência para continuar esse trabalho tão grandioso. Durante 15 meses valorizamos todos os servidores e reduzimos o índice de distorção idade/série dos nossos alunos. O meu papel era o de coordenar, mas vocês (servidores) foram os responsáveis por essa enorme tarefa. Dulce, tenho certeza que você dará conta”, destacou Avelino.

Carreira

A nova titular da Semed estava à frente do Fundo Manaus Solidária, é graduada em Artes pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pós-graduada em Marketing e Multimídia, e em Gestão Pública. Começou a atuar na área de educação aos 14 anos, a convite de uma professora de uma escola adventista. Desde lá, passou por escolas públicas e particulares como o Centro Educacional Adventista de Manaus (Ceam); Instituto Adventista de Manaus (IAM); escola Martha Falcão; Instituto Batista do Amazonas (IBA).