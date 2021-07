Duas lojistas de MG falam em live que “Manaus não fica no Brasil”

O manauara é ciente que Manaus é distante da região sudeste do Brasil. São mais de 3883 quilômetros de distância de Manaus a Belo Horizonte, por exemplo. Mas sim, ainda sim, a capital amazonense faz parte do território brasileiro, pertencente à região Norte do Brasil.

Duas proprietárias de uma loja em Minas Gerais viralizaram nas redes sociais após responderam para uma seguidora no Instagram que “Manaus não fica no Brasil”. Entenda Mais!

As empreendedoras identificadas como Aline Novaes e Ana Elisa, proprietárias de um bazar de roupas na internet, resolveram responder as perguntas das clientes ao vivo. Uma das clientes perguntou se elas entregavam em Manaus. E elas responderam:

“Meu amor a gente infelizmente ainda trabalha aqui, limite aqui, nacional, só Brasil, mas aqui no Brasil a gente não consegue entregar tão longe […] infelizmente ainda não conseguimos entregar para fora do Brasil, ok “ disse Ana, Empreendora

Após a resposta da empreendedora, muitos seguidores reagiram.

“Manaus é nos Estados Unidos?”, disse um seguidor.

“É por esse vídeo que as outras empresas se baseiam quando vão cobrar o frete ?! Porque só pode né”, disse outro seguidor.

“Agora sim o apelido: Paris dos trópicos fez tanto sentido”, comentou outro.

“Sempre soube que morava na Europa”, reagiu outro.

Apesar do “equívoco”, a resposta errada rendeu para elas. Ana Elisa, por exemplo, contou que registrou a marca de 20 mil seguidores e aproveitou para pedir desculpas.

“Deixando claro que não quis ofender Manaus e manauaras. Muito menos os professores de geografia. Foi nervosismo do ao vivo mesmo. Eu me confundi toda. Essa vergonha foi passada no débito”, explicou Ana.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manaus na Depressão 🏹 (@manausnadepressao)

FONTE: EM TEMPO

Comentarios