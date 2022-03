Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 189 milhões da Mega-Sena

Neste sábado (19), foi realizado o sorteio do concurso 2.464 da Mega-Sena, com prêmio acumulado em quase R$ 190 milhões. Ao todo, foram 2 apostas ganhadoras. Cada uma ficou com R$94.690.936,18.

Veja os números sorteados: 02-07-24-43-52-56

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Uberlândia (MG) e Mongaguá (SP). Ambas foram apostas simples. A primeira foi uma “teimosinha”, como chama a loteria federal.

A quina teve 496 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 35.454,28. A Quadra teve 31.802 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$789,94.

O prêmio previsto era de R$ 189.381.872 milhões para as apostas que acertarem as seis dezenas. É o quinto maior prêmio da história dos concursos regulares da Mega-Sena e o maior do ano até o momento.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ g1