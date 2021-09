Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 1,2 milhão da Lotofácil

A Lotofácil teve duas apostas vencedoras no concurso 2328, que foi realizado ontem (21) em São Paulo. Foram sorteados os números 03-04-05-06-07-08-09-11-14-15-17-20-21-23-25. De acordo com a Caixa, o prêmio total a ser pago é de R$ 608.601,96. Os bilhetes contemplados são das cidades de Lago da Pedra – MA e São Paulo – SP.

O sorteio de hoje da Lotofácil também contemplou outros 232 bilhetes com 14 acertos. Segundo o banco, a premiação nessa faixa ficou em R$ 1.571,55 por bilhete.

A arrecadação total da Lotofácil 2328 foi de quase R$ 16,8 milhões, segundo a Caixa. O sorteio ainda contou com 8.908 vencedores na faixa dos 13 acertos, 121.524 acertaram 12 números e mais 612.387 fizeram 11.

O próximo sorteio da Lotofácil está agendado agora para hoje (22). Os números do concurso 2329 serão conhecidos a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio fica estimado em R$ 1,5 milhão.

