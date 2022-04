Drogas são apreendidas dentro de encomendas em centro dos Correios em Manaus

Drogas e medicamentos à base de cannabis foram encontradas durante uma operação realizada no centro de tratamento de cartas e encomendas dos Correios, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A apreensão ocorreu na segunda-feira (4).

Os agentes da Receita Federal encontraram pacotes com skunk dentro de duas caixas de som com destino a São Paulo. Em uma segunda encomenda para Salvador, os fiscais localizaram frascos de canabidiol, uma substância derivada da cannabis. O remédio é liberado no País mas precisa da devida autorização legais para o transporte.