DPVAT: pedidos de reembolso começam nesta quarta. Veja como fazer

A Seguradora Líder começa a receber, nesta quarta-feira (15/01/2020), os pedidos de restituição do DPVAT deste ano pela internet. No país, 2 milhões de pessoas têm direito ao reembolso do valor pago a mais. No Distrito Federal, são 20 mil.

O valor do seguro ficou estabelecido em R$ 5,21 — redução de 68% em comparação com o ano passado, que somava R$ 16,21.

O reembolso foi autorizado após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, recuar de decisão e manter a redução do preço do seguro, a desejo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Veja o passo a passo de como pedir a restituição do valor pago a mais:

O proprietário deve fazer o pedido no site da Seguradora Líder; Em seguida, é preciso fazer cadastro, no qual deverá informar CPF ou CNPJ, Renavam, e-mail e telefone para contato, data em que foi feito o pagamento, valor pago, banco e agência da conta-corrente ou poupança do contribuinte; No mesmo site em que pedirá a restituição, o cidadão também poderá acompanhar a liberação do dinheiro; O depósito em conta-corrente ou poupança será feito em até dois dias úteis a partir da solicitação.

Donos de frotas de veículos deverão entrar em contato com a Seguradora Líder pelo e-mail restituicao.dpvat@seguradoralider.com.br, para a definição dos procedimentos de devolução.

Quem pagou o DPVAT com o valor maior de mais de um veículo deverá fazer diferentes pedidos.

Novos valores do DPVAT por categoria para 2020:

Carros e táxis: R$ 16,21 (antes R$ 5,23);

Ônibus: R$ 37,90 (antes R$ 10,57);

Micro-ônibus: R$ 25,08 (antes R$ 8,11);

Ciclomotores: R$ 19,65 (antes R$ 5,67);

Moto: R$ 84,58 (antes R$ 12,30);

Caminhões: R$ 16,77 (antes R$ 5,78).

FONTE: METRÓPOLES

