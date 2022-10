Doze bancos são habilitados para oferecer consignado do Auxílio Brasil

A partir de segunda-feira, dia 10, a Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos estão autorizados a fazer empréstimos consignados para quem recebe Auxílio Brasil e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o Ministério da Cidadania, as parcelas são descontadas automaticamente do valor mensal do benefício durante o prazo contratado junto às instituições financeiras habilitadas pelo governo.

Por lei, o limite do consignado é de até 40% do repasse permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil. Dessa forma, o beneficiário poderá descontar até R$ 160 mensais, num prazo máximo de 24 meses.

Uma Portaria também estabelece o limite de juros de 3,5% ao mês para a modalidade.

A lista completa dos bancos autorizados a realizar o empréstimo está em gov.br/cidadania.