Donos do supermercado Vitória voltam a ser presos

Os donos do supermercado Vitória, Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, foram presos novamente, na manhã quarta-feira (9), em cumprimento a mandado de prisão, pela morte do sargento do Exército Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos.

Os mandados foram cumpridos pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Além do casal, Romário Vinente Bentes também foi preso. Ele, conforme informações preliminares, é o braço direito de Joabson.

Joabson é apontado junto com a mulher, Jordana Azevedo Freire, no inquérito policial como mandantes do assassinato de Lucas. O militar foi morto com três tiros na cabeça, na noite de 1º de setembro do ano passado.