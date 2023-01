“Dona Fátima de Tubarão”, que ia ‘pegar o Xandão’, é presa pela PF em SC

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como “Dona Fátima de Tubarão”, foi presa hoje em Santa Catarina na terceira fase da Operação Lesa Pátria da PF (Polícia Federal), que mira envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em um dos vídeos virais dos invasores dos Três Poderes, ela aparece dizendo: “Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!” —em referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Depois que o vídeo viralizou, foi descoberto que “Dona Fátima” tem antecedentes criminais: ela foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade em 2014.

As publicações do perfil mais recente mostram o apoio de Fátima a pautas bolsonaristas, como o voto impresso e a paralisação de caminhoneiros após as eleições 2022.

A PF cumpre hoje mandados de prisão, busca e apreensão, expedidos pelo STF. A força-tarefa mira envolvidos que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas que destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Até o momento, cinco pessoas foram presas.

Condenada por tráfico de drogas

Maria de Fátima foi condenada a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto. Após recorrer, a pena foi diminuída para 3 anos e 10 meses em restrições de direitos e prestação de serviços à comunidade.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina descreve como a mulher foi descoberta por PMs que faziam vigília na região, conhecida pelo tráfico de drogas em Tubarão.