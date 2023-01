Dona de mansão em que Bolsonaro está hospedado nos EUA recebeu auxílio

A dona da mansão em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está hospedado na cidade de Kissimmee, na Flórida (EUA), recebeu cerca de R$ 3.900 do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal a pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19 no Brasil.

Segundo o Portal da Transparência, a mulher ex-lutador de MMA José Aldo, Vivianne Pereira Oliveira, embolsou oito parcelas do benefício em 2020: cinco pagamentos de R$ 600 de maio a outubro e três de R$300, sendo duas em novembro e uma em dezembro.

A Famous Family LLC – empresa do casal nos EUA – é a dona da mansão onde o ex-presidente está hospedado. O imóvel fica no condomínio Encore Resort at Reunion e o aluguel da residência é avaliado a partir de US$ 519 por dia (R$ 2.784). Tem 8 quartos, 5 banheiros, cozinha gourmet, piscina, spa, cinema, academia e sala de jogos.

De acordo com o site do resort, a mansão cedida a família de Bolsonaro é a “casa de férias” do ex-lutador em Orlando.

O ex-campeão peso-pena recebeu US$ 400 mil por sua participação, no UFC 278, em agosto de 2022, informa o site MMA Junkie. Este foi o segundo maior salário entre os competidores do torneio.

iG