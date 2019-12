Dom Sérgio Castriani se despede na missa do galo

MANAUS – “É uma honra para mim. Eu continuo em Manaus, não mais como arcebispo, mas como bispo. Celebrando a fé com o povo”, declarou emocionado Dom Sérgio. O Papa Francisco acatou o pedido de afastamento do sacerdote por motivos de saúde.

Centenas de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana de Manaus, a Igreja da Matriz, localizada na região Centro – Sul de Manaus, na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, para a celebração da tradicional Missa do Galo. Esta é a última celebração do Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. O Papa Francisco acatou o pedido de afastamento do sacerdote por motivos de saúde.

O rito ecumênico é celebrado anualmente com o objetivo de comemorar o nascimento de Jesus Cristo, líder religioso da igreja católica. A celebração teve início precisamente às 19h e foi presidida pelo ainda arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani com auxilio do padre Hudson Barroco, pároco geral da Catedral. Dom Sérgio Castriani saudou os fiéis que iluminavam a Igreja com velas acesas, simbolizando a chegada de Cristo.

Um dos momentos mais marcantes da celebração foi quando padre Hudson Barroco, em companhia de um casal, levou a imagem de Jesus Cristo recém-nascido ao presépio montado na entrada da Catedral, retratando o momento do nascimento do filho da virgem Maria.

Em seguida, o pároco fez a leitura do Livro do Profeta Isaías e da Carta de São Paulo a Tito, para então iniciar a homilia que na missa deste ano tratou sobre a importância do Natal e o que Deus é capaz de fazer para expressar amor.

“O Natal não pode ser visto como uma simples festa de aniversário. Deus se torna humano pra nos salvar, se torna gente como nós para oferecer a salvação. Portanto é tempo de renovar as esperanças para nos tornarmos mais fortes com a vivencia do mandamento do amor e dos verdadeiros valores anunciados e vividos por Jesus Cristo”, disse em um momento da homilia.

Tradição

A professora aposentada Joana Souza é frequentadora assídua da Missa do Galo. Sentada na primeira fileira da Catedral, ela ora em silêncio horas antes do início da celebração. Moradora do Conjunto Eldorado, a aposentada revelou que a fé por Nossa Senhora da Conceição a faz atravessar a cidade na noite do dia 24 de dezembro para agradecer.

“O que me traz até aqui é minha fé. Este ano só vim agradecer, não pedir. Agradecer por um ano cheio de graças e principalmente pelo meu sobrinho que se formou em direito e acabou de ser aprovado no exame da OAB, uma grande conquista para a nossa família”, conta.

Já a funcionária pública Kellie Aguiar veio pela primeira vez à celebração na Igreja da Matriz. Acompanhada do marido, o contador David Nascimento e da avó, a aposentada Miriam Marreiros, Kellie ressaltou a importância de celebrar a fé nesta data.

“É a primeira vez que venho a Missa do Galo aqui na Matriz, mas sempre vou à missa na noite do dia 24 perto de onde eu moro. Acho muito importante dividir esse momento em família, pois reafirmamos ainda mais o verdadeiro sentido do Natal”, conta.

Despedida

Missa teve fim por volta das 20h20 com os fiéis subindo ao altar para saudar Dom Sérgio Castriani. A ocasião marcou a despedida de Castriani que presidiu a Missa do Galo pela última vez como arcebispo de Manaus.

O religioso renunciou ao cargo no último dia 27 de novembro devido a problemas de saúde. Seu sucessor, anunciado pelo Papa Francisco, será Dom Leonardo Steiner, atual bispo auxiliar de Brasília, que assumirá o novo posto no dia 31 de janeiro.

Bastante debilitado, Dom Sérgio Castriani falou ao PORTAL A CRÍTICA sobre a transição de posto e a emoção em sua última celebração natalina como bispo da capital amazonense.

“É uma honra para mim. Eu continuo em Manaus, não mais como arcebispo, mas como bispo. Sem o poder de mandar, mas celebrando a fé com o povo. A gente tá tranquilo, pois meu sucessor é um homem bom e a altura da fé de Manaus. Para mim é muita emoção pois são sete anos de história”, disse Dom Sérgio Castriani.

