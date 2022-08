Dom Leonardo Steiner é nomeado como primeiro cardeal da Amazônia

O Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner tornou-se o primeiro cardeal da Amazônia.

O papa Francisco nomeou Steiner durante o consistório para a criação de 20 novos cardeais da Igreja Católica, na manhã deste sábado (27). A cerimônia ocorreu durante celebração eucarística na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Além dele, outro brasileiro foi nomeado cardeal, o arcebispo de Brasília-DF, Paulo Cezar da Costa.

Em entrevista a rádio do Vaticano, o cardeal do Amazônia diz ser grato pela nomeação dada pelo sumo pontífice da Igreja.

“Essa nomeação de estarmos ainda mais à disposição do Papa Francisco no seu ministério com o bispo de Roma mas ao mesmo também ao mesmo tempo também o sentimento de gratidão para com o Papa por ele ter nomeado um bispo cardeal para a Amazônia”.

De acordo com Steiner, “as comunidades da Amazônia são muito agradecidas, todas muito alegres por essa nomeação. E isso também é um sentimento que eu que eu carrego, um sentimento de gratidão não como uma questão pessoal, mas estar ainda mais a serviço da igreja que está na Amazônia e poder ajudar também do padre no seu ministério como bispo de Roma. A gente não pode deixar de cantar”.

Steiner disse que deseja servir cada vez mais uma igreja dos pobres, das pequenas comunidades.

Com essas palavras fez memória ao Cardeal Dom Cláudio Hummes, que era bispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, que faleceu aos 87 anos em julho. Ambos pertenciam a mesma ordem de franciscanos.

“Uma igreja que leva em consideração todo o o mundo que rodeia especialmente o a questão do ambiente Francisco de Assis. É em uma igreja que está muito atenta onde ela está a sua presença, como ela está presente e cada vez mais presente, de maneira mais esperançada, de uma maneira assim mais fraterna. E também de uma maneira mais justa”, declarou.

