Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, toma posse de igreja em Roma

O cardeal e arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, tomou posse, neste domingo (4), da Igreja de San Leonardo da Porto Maurizio, em Roma, na Itália.

Segundo o Código de Direito Canônico, cada cardeal recebe o título de uma igreja em Roma como sinal de proximidade com o Papa e colaboração com o ministério do sucessor de São Pedro.

Steiner foi criado cardeal da Igreja Católica pelo Papa Francisco em agosto. Ele é o primeiro cardeal da Amazônia. Além dele, o Brasil conta com outros sete nomes no Colégio Cardinalício.

A posse de Steiner, em Roma, foi motivo de felicidade entre os fiéis que acompanharam a missa deste domingo na Catedral Metropolitana de Manaus.

O título recebido não vai interferir Dom Leonardo na condução da arquidiocese da capital amazonense. Inclusive, ele é aguardado para presidir a missa em honra à padroeira do Amazonas na quinta-feira (8).

G1