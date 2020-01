Dois morrem em tiroteio no bairro Santa Luzia

MANAUS – Um tiroteio ocorrido em um bar, situado na Avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus deixou dois mortos e quatro feridos. Segundo testemunhas informaram à polícia, o crime se trata de uma briga entre as facções criminosas Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV).

De acordo com testemunhas, o tiroteiro aconteceu por volta das 11h deste sábado (11), quando seis homens estavam bebendo em um bar desde as 9h. Em um momento, chegaram quatro homens em duas motocicletas. Dois deles desceram atiraram contra o grupo e em seguida fugiram a pé por um beco. Os amigos das vítimas que estavam no local prometeram revanche

Um dos mortos foi identificado como “Anderson”, alvejado com quatro tiros, outro é Marcos Antônio Leite Nunes, 19 morto com três tiros de pistola calibre ponto 40. Dos feridos, apenas um foi identificado como “Tiago” e o outro permanece desconhecido. Ambos foram socorridos e levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas do ocorrido que preferiram não se identificar, informaram que os mortos e feridos são da facção CV e foram atacados por traficantes membros da FDN, que atuam no beco da Bomba, situado no bairro Educandos, Zona Sul da capital.

