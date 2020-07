Dois morrem após confronto com policiais da Rocam, no Bairro da Paz

Dois homens ainda não identificados morreram na tarde deste domingo (14), após confronto com policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na Rua do Advento, no Bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Um fuzil de guerra, calibre 556, e uma pistola Taurus PT 100 foram apreendidos.

De acordo com informações da Rocam, o caso aconteceu após a prisão de uma dupla, no mesmo bairro, na manhã deste domingo. Na ocasião foram encontradas duas armas de fogo, e os suspeitos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Essa ocorrência iniciou na parte da manhã. À tarde, os outros infratores perceberem a presença da equipe da Rocam e iniciaram um grande confronto, com diversos disparos de arma de fogo contra a equipe. Para cessar com a injusta agressão, a polícia também disparou, vindo alvejar os dois infratores”, explicou o tenente da Rocam, que não teve o nome informado.

Os suspeitos ainda foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na zona centro-sul, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a Rocam, o grupo é suspeito de ter participado de um crime no dia 11 de julho, em que mãe e filho foram mortos e um adolescente de 17 anos ficou ferido, no bairro Alvorada, também na zona centro-oeste.

Na casa onde estavam os suspeitos que morreram no confronto, a Rocam encontrou uma granada. O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foi acionado para manuseio e desarme do artefato.

