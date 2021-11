Na manhã deste sábado (20), dois micro-ônibus, ou “Amarelinhos” como são conhecidos, colidiram na avenida Oitis, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para ajudar no fluxo do trânsito. Os veículos foram removidos da via. Os danos foram apenas materiais, sem registro de vítimas.

