Dois jogos desta terça deveriam ser apitados pela ONU

A abertura da terceira rodada da Copa do Mundo do Catar põe frente a frente, nesta terça-feira (29), países nos quais o conceito de rivalidade vai muito além do futebol.

Dois jogos do Grupo B, às 16h, definem os classificados para as oitavas com confrontos tensos também fora do campo. Em Doha, no estádio Al Thumama, o Irã enfrenta seu inimigo político número 1, os Estados Unidos.

Em 1995, os americanos impuseram um embargo que proibia qualquer comércio com o Irã por considerar que o país estava desenvolvendo armas nucleares.

Desde então, a situação, que já não era boa antes disso, piorou. Em 3 de janeiro de 2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou um ataque aéreo contra um comboio em Bagdá que matou o general Qasem Soleimani e outras altas autoridades da nação asiática.

É nesse clima que Irã e Estados Unidos vão se enfrentar nesta terça. Com 2 pontos, os americanos precisam vencer os adversários, que têm 3, para garantir vaga nas oitavas de final da Copa.

O jogo será apitado pelo esloveno Slavko Vinicic, mas bem que poderia ser intermediado por um representante da ONU (Organização das Nações Unidas).

No estádio Ahmed Abin Ali, em Al Rayyan, o País de Gales enfrenta a Inglaterra, nação que, no fim do século 13, anexou seu território na formação do Reino Unido, situação que nunca foi bem assimilada pela população galesa.

Partidários da independência do País de Gales fazem protestos periódicos e tentam convencer autoridades nacionais e internacionais a aderirem a essa causa. A situação ficou ainda mais grave quando o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, o que desagradou alguns dos territórios anexados.

Para continuar na Copa, o País de Gales precisa jogar muito mais do que jogou até agora no Catar. Com 1 ponto apenas em duas rodadas, tem de vencer a Inglaterra e torcer para um empate em Irã X Estados Unidos. Ou, se houver um vencedor no outro confronto, ganhar dos ingleses com quatro gols de diferença.

O espanhol Antonio Mateu será o árbitro dessa guerra em campo — ou melhor, desse jogo.

