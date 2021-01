Doente ‘foge’ de hospital com medo de contrair Covid e morre dias depois

O britânico David Warner morreu depois de ter decidido sair do hospital, com receio de pegar Covid-19 e poder infectar a sua bebê de 6 meses.

O homem, de 27 anos, deslocou-se ao hospital, queixando-se de uma dor no peito, e foi submetido de imediato a um teste à Covid-19.David foi aconselhado a esperar pelo resultado numa sala com outros doentes mas, com receio de poder contrair a doença durante a espera, decidiu ir para casa.

David teria receio de ser infectado e poder passar a doença à filha bebê.

O homem acabou morrendo em casa, no dia 16 de janeiro. O anúncio da sua morte foi feito pela mulher, que lançou uma campanha de angariação de fundos, para suportar as despesas do seu funeral.

Segundo o Mirror, o resultado do teste de Covid-19 de David na ocasião era negativo, mas a informação só foi conhecida após a sua morte.

A mulher diz-se revoltada por o homem não ter tido o tratamento de que precisava, porque, para isso, teria que se arriscar a ser vitima da Covid-19. Algo que ele preferiu não arriscar em prol da saúde da sua família.

