Doadores de sangue terão desconto na viagem até o Hemoam pelo Uber

A partir deste sábado (16), doadores de sangue ou de plasma convalescente terão desconto de R$ 30 nas viagens realizadas pelo aplicativo da Uber com destino à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. O desconto estará disponível até o dia 22 de janeiro.

A ação faz parte de uma parceria do hemocentro com a empresa para regularizar os estoques de sangue que têm chegado a níveis críticos no período de pandemia. O desconto também visa estimular a doação de plasma por pessoas que já se recuperaram da covid-19.

Desde o início da pandemia, essa é a terceira vez que a Uber concede incentivos para doadores de sangue. Para utilizar o desconto, o usuário precisa adicionar o código HEMOAMUBER, na aba “promoções”.

Agendamento

Para evitar filas e aglomerações, os doadores podem agendar um horário diretamente com o Hemoam pelos telefones (92) 3655 0270 ou 0271. Lembrando que o agendamento só é possível a partir da segunda doação. Para a primeira vez, o cadastro pode ser feito na hora.

Segurança

Entre as principais estratégias de segurança, adotadas pelo Hemoam durante a pandemia, estão as restrições de caravanas ou grandes grupos e a ampliação das medidas de segurança, tais como distanciamento, uso de máscara obrigatório e álcool em gel.

Requisitos para doar sangue

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, ter dormido bem na noite anterior à doação, pesar acima de 50kg, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto. Os candidatos com idade entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados do pai, mãe ou responsável legal. Para doar pela primeira vez é necessário ter até 60 anos.

Para doar plasma

Os critérios para doação de plasma são idênticos ao processo de doação de sangue comum. Porém, para o plasma convalescente, o candidato precisa atender alguns itens específicos: ser do sexo masculino; ter entre 18 e 60 anos; comprovar que teve Covid-19, confirmado por meio do teste PCR; ter passado 30 dias após o desaparecimento total dos sintomas; e que não tenha tido hepatite B ou C, sífilis, HIV, HTLV ou doença de Chagas.

A doação de plasma só pode ser realizada mediante agendamento pelo números 3655 0270 ou 3655 0166.

Detalhes de como inserir o código da Uber

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”.

2. No item “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional”.

3. Insira o código HEMOAMUBER.

4. Por último, clique em “Adicionar”.

O código é válido para duas viagens por usuário, tendo o hemocentro definido como origem ou destino, até o dia 22 de janeiro, com desconto limitado a R$ 30 por viagem e sujeito à disponibilidade.

As doações funcionam de segunda a sábado de 7h às 18h.

*Com informações da assessoria

