DJ Ivis aparece em vídeo agredindo ex-mulher; imagens fortes

A namorada de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, postou em seu Instagram vídeos que revelam o artista batendo nela. As imagens são fortes e mostram Pamela Gomes de Holanda sendo espancada, levando chutes, tapas e socos.

De acordo com o G1, a produtora Vybbe, responsável pela carreira do DJ Ivis, afirmou que o artista foi delisgado da empresa logo após a divulgação dos vídeos.

Ivis é produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró e, neste ano, se lançou como artista, tendo sucesso nacional com músicas como “Volta Bebê, Volta Neném” e “Esquema Preferido”.

No Instagran, o DJ confessou as agressões, mas disse que é vítima de uma chantagem.

