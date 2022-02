Divulgados locais das provas do concurso do Corpo de Bombeiros; confira

Os locais onde serão realizadas as provas do concurso público do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas já estão disponíveis para consulta. Ao todo, mais de 46 mil pessoas estão concorrendo às 453 vagas ofertadas. A banca examinadora responsável pelo certame é Fundação Getulio Vargas (FGV), e os locais podem ser consultados por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21.

No site, o candidato encontrará a área para consulta do local de prova, bastando informar o CPF. No mesmo endereço podem ser consultados também o edital do concurso, comunicados e outras informações.

As provas estão previstas para o dia 12 de fevereiro em Manaus, Humaitá, Parintins e Tabatinga. Para o cargo de 2º tenente bombeiro militar (nível superior) a avaliação ocorrerá das 14h às 18h30, e para o cargo de soldado bombeiro militar (nível médio), será realizada das 14h às 17h30. Todas seguirão o horário oficial de Manaus em todos os locais de aplicação.

A prova objetiva contém 60 questões para o nível médio, e 80 para o nível superior.

Vagas disponíveis – Do total de 453 vagas, 400 são destinadas para o cargo de soldado. Já as 53 restantes são para a patente de 2º tenente bombeiro militar (nível superior).

FONTE: Ascom