Divulgado resultado final do concurso público da PMAM

Foi divulgado nesta quinta-feira, 20, o resultado final do concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A confirmação foi feita pelo governador Wilson Lima em seu perfil oficial no Twitter.

A lista com os nomes dos aprovados, que conta com 130 páginas, já está disponível para consulta no site da FGV através deste LINK.

Os candidatos selecionados serão convocados para admissão como Aluno-Oficial, Aluno-Oficial de Saúde ou Aluno-Soldado, dependendo da classificação obtida durante o processo seletivo.

Vencimentos

O concurso ofereceu um total de 1.350 vagas para os cargos de soldado, oficiais e oficiais de saúde, com salários que variam entre R$ 2.657,28 e R$ 7.180,34.

O processo seletivo envolveu oito etapas, realizadas em diferentes municípios do Amazonas, incluindo Coari, Tefé, Humaitá, Parintins, Tabatinga, Itacoatiara, Manacapuru e a capital Manaus.