Divulgado resultado final do concurso para Procurador do Estado do AM

Foi divulgado, nesta quarta-feira (05/04), o resultado do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) para o cargo de Procurador do Estado do Amazonas de 3ª classe. O certame, realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), contou com mais de 1.700 inscritos, que concorreram a cinco vagas, sendo quatro de livre concorrência e uma para Pessoa com Deficiência. O resultado pode ser consultado no site da banca organizadora em www.concursosfcc.com.br.

“O concurso da PGE está dentro da política do Governo do Estado de possibilitar mais renovação e eficiência de atuação do serviço público. Novos servidores e servidoras trarão novos olhos e mentes à Advocacia Pública estadual. Que venham com o corpo e alma abertos a conhecer nossa realidade e os problemas de nosso povo”, afirmou o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz.

A primeira etapa do concurso contou com a prova objetiva, realizada no dia 22 de maio de 2022. A segunda etapa, com a aplicação de duas provas escritas dissertativas, ocorreu nos dias 16 e 17 de julho. Já a terceira e inédita etapa, com a realização de prova oral com os candidatos, aconteceu entre os dias 2 e 6 de dezembro do ano passado.

“O concurso público transcorreu respeitando todas as normas constitucionais e legais vigentes, com o máximo de lisura, transparência e publicidade e o mínimo de judicialização”, declarou Renan Taketomi, procurador do Estado e secretário da Comissão de Concursos da PGE-AM. “Diante do elevado nível do certame, temos certeza que os futuros Procuradores do Estado aprovados são profissionais extremamente qualificados e que contribuirão no exercício das atividades essenciais à justiça, desenvolvidas pela PGE”, completou Taketomi.

O cargo de Procurador do Estado tem suas atribuições definidas na Lei nº 1.639, de 30 de dezembro de 1983 (Lei Orgânica da PGE), e pelas Constituições Federal e Estadual. A remuneração para os novos cargos de procurador é de R$ 24.589,99.

O último concurso público para preenchimento de vagas de procuradores do Estado do Amazonas havia ocorrido em 2016, quando foram abertas oito vagas, sendo sete para ampla concorrência e uma para PcD.

Em 2022, ano em que comemorou o seu cinquentenário, o órgão também realizou o concurso para provimento de cargos da atividade meio, o primeiro em 50 anos da PGE-AM. Foram oferecidas 44 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para PcDs.

*Com informações da assessoria