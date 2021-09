Divulgado resultado do inquérito sobre acidente que matou madrasta e enteada, na zona Sul

Nesta terça-feira (28), foi divulgado o Inquérito Policial sobre o acidente ocorrido no dia 27 de agosto que ocasionou a morte de Suzy da Silva Pedrosa, 37, e Maria Eduarda Cardoso Caldas, 17, respectivamente madrasta e enteada, na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo o laudo apresentado pelo titular da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), delegado Luiz Humberto Monteiro, os freios do caminhão estavam em perfeitas condições de uso contrariando o que alegou seu condutor Ivanir Souza Amorim, 41, com o agravante que trafegava em alta velocidade na via.

Agora o Inquérito Policial será enviado à justiça. O causador do acidente responde em liberdade pelo crime de homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

