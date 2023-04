Divulgado novo intervalo para o recebimento da segunda dose da Pfizer em Manaus

A Prefeitura de Manaus, seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), informa o novo intervalo para o recebimento da segunda dose da vacina Pfizer, que foi alterado de 21 dias (três semanas) para 56 dias (oito semanas).

O intervalo entre as doses do esquema vacinal primário, que compreende a dose 1 (D1) e a dose 2 (D2), está embasada em informe técnico operacional de vacinação contra Covid-19, do MS, que recomenda o novo intervalo para o público de 12 anos ou mais.

A vacina Pfizer, assim como os demais imunobiológicos, está sendo ofertada esta semana em 74 pontos de vacinação da Semsa distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus. Os endereços podem ser conferidos por meio do link: bit.ly/localvacinacovid19, no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da Semsa.

Além das unidades que funcionam no horário regular das 8h às 17h, há também os estabelecimentos de saúde que funcionam em horário ampliado das 8h às 20h. Para receber o imunizante é necessário levar documento oficial com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde e cartão de vacinação.