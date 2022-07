Divulgada lista dos candidatos aprovados no concurso público da Sefaz

MANAUS — A banca organizadora do concurso da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgou os nomes dos candidatos selecionados, por cargo e colocação, no concurso público do órgão realizado nos dias 6 e 7 de maio. Os novos servidores irão preencher 210 vagas na secretaria. A lista está disponível on-line, em formato PDF, pelo link do concurso da Sefaz-AM no site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazam22).

Anunciado pelo governador Wilson Lima no início do ano, o concurso teve mais de 60 mil inscritos. Desde 2005, não era realizado concurso público na Secretaria da Fazenda, que é responsável pela gestão econômica, financeira e contábil do Executivo Estadual.

Concorrência

O cargo de Assistente Administrativo foi o mais procurado pelos concurseiros que participaram dos exames para preenchimento de vagas na Sefaz. Foram 42,6 mil pessoas concorrendo para as 50 vagas abertas para o cargo, uma relação de 853 pessoas por vaga.

O cargo de Auditor Fiscal seguiu em segundo lugar, com 10,8 mil pessoas concorrendo para as 60 vagas disponíveis, numa proporção de 180 candidatos por vaga. Em terceiro lugar, vem o cargo de Técnico de Arrecadação, com 25 vagas para 1,3 mil pessoas, uma relação de 52 pessoas por vaga.

O concurso abriu vagas ainda para os cargos de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual (2,5 mil candidatos para 25 vagas, com relação de 102 candidatos/vaga); de Analista de Tecnologia da Informação (1,6 mil candidatos para 15 vagas, com relação de 107 candidatos/vaga); e Técnico de Fazenda Estadual (5,2 mil candidatos para 35 vagas, com relação de 143 candidatos/vaga).

De acordo com o titular da pasta, a nomeação dos novos servidores deve ocorrer no primeiro semestre de 2023.