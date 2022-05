Divulgada lista de selecionados para 4ª turma do ‘Formação para startups’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), divulga nesta terça-feira, 17/5, a lista de selecionados para a quarta turma do curso “Formação de Startups”, que será realizado entre os dias 20 e 22/5, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro, zona Sul da capital.

“Hoje já temos participantes que fizeram o curso ‘Formação de Startups’ e criaram novos negócios, participando inclusive de outras competições, obtendo êxito utilizando a expertise que foi adquirida durante o curso. Então essa ideia de fortalecer o ecossistema de inovação em Manaus é uma das metas do prefeito David Almeida, tendo o polo digital de Manaus como o protagonista de trazer para a cidade inovações tecnológicas, bem como compartilhamento de boas práticas que existem em outras partes do país e do mundo”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Com duração de 18 horas, o curso permitirá aos alunos uma interação com mentores selecionados em todo o Brasil. Essa metodologia tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos, ampliar a network e criar oportunidades em outros ecossistemas e mercados.