Divulgada lista de aprovados da 1ª fase do concurso do Corpo de Bombeiros

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelas provas do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), divulgou, na noite desta quinta-feira (17/03), a lista com o nome dos 453 aprovados na primeira fase do certame. A lista pode ser consultada no endereço eletrônico conhecimento.fgv. br/concursos/cbmam21.

Ao todo, o certame teve mais de 46 mil inscritos. No dia da prova foram registradas mais de 9 mil faltas, o que representa aproximadamente 21% do total de inscrições no edital.

Remuneração

Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E, para o cargo de soldado, a remuneração após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.

