Divulga lista de selecionados para treinamento sobre marketing digital da Prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Hattori Tech, divulga, nesta segunda-feira, 5/6, a lista de selecionados para o treinamento “Domine as Redes Sociais: Torne-se Referência em Marketing Digital”, voltado a estudantes e profissionais que desejam aprimorar suas habilidades em marketing digital.

“Estamos divulgando, hoje, a lista com os selecionados para participar do curso. O marketing digital se estabelece como uma estratégia essencial para garantir o crescimento e a competitividade em um cenário digital em constante evolução. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade valiosa de aprendizado”, ressaltou o diretor do Departamento de Qualificação Profissional (DQP) da Semtepi, André Maia.

O treinamento será realizado, presencialmente, nesta terça-feira, 6/6, das 19h às 22h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul. Os participantes devem se atentar às regras de vestimenta do local: é proibida a entrada de pessoas trajando bermuda, short, minissaia, camiseta regata ou chinelo.

Confira os classificados clicando aqui: Lista Hattori