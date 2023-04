Distribuição do “Leite do Meu Filho” está suspensa temporariamente

A distribuição do composto lácteo do programa “Leite do Meu Filho”, da Prefeitura de Manaus, foi suspensa novamente. Esta é a segunda vez neste ano que a distribuição é interrompida. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) confirmou a suspensão temporária do alimento que atende crianças de 3 e 4 anos de idade.

A pasta informou também que aguarda a chegada de uma nova remessa do produto, prevista para o final deste mês, para normalizar a entrega aos beneficiários do programa. Já os responsáveis por crianças de 1 e 2 anos com cadastro ativo continuam recebendo as fórmulas infantis referentes ao mês de abril, segundo a Semsa.