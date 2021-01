Distração ao volante causa acidente com duas vítimas

Um acidente envolvendo um ônibus e um veículo, modelo Fox, cor cinza, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (29), na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo o relato do motorista, que preferiu não se identificar, ele estava com o ônibus estacionado, pronto para iniciar a viagem, quando sentiu um impacto forte na traseira do coletivo.

No carro, estavam duas pessoas, a condutora e seu filho de seis anos. A criança foi a primeira a ser levada para a unidade hospitalar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a mulher estava nervosa e escolheu esperar o companheiro.

As duas vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo. A condutora relatou ao instrutor de trânsito da empresa Eucatur, que estava consultando o GPS e quando percebeu o ônibus estacionado, não deu tempo de frear.

