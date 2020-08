Disputa pela presidência da Aleam começa a esquentar o bastidor pré-eleitoral

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), se apresenta como pré-candidato a prefeito de Manaus neste pleito, mas também corre por fora para viabilizar a sua reeleição à frente do Legislativo estadual, cuja eleição pode acontecer em dezembro deste ano ou início de janeiro de 2021.

Ele ainda não disse publicamente que vai tentar a reeleição do mandato, mas articula nos bastidores esse propósito. No entanto, o fato é que Josué, que hoje se apresenta como oposição ao governo do Amazonas, perdeu ao longo deste ano vários apoios que tinha, quando praticamente foi aclamado presidente da casa, no início de 2019, devido ao seu comportamento de enfrentamento tanto com a base governista quanto com o governador Wilson Lima (PSC).

E ele pode enfrentar concorrências à altura na disputa pela manutenção da presidência da Aleam. Conforme apurado pela reportagem, a vice-presidente da casa, a deputada Alessandra Campêlo (MDB), uma das principais defensoras do governo Wilson Lima, é uma das aspirantes ao cargo. Além dela, nomes dos deputados Belarmino Lins (PP) e Adjuto Afonso (PDT), também são ventilados nos bastidores.

De acordo com fontes da Aleam que não quiseram se identificar, desgastado com o governador Wilson Lima, por conta das desavenças em torno do projeto de lei que regulamenta o mercado do gás natural no Amazonas, a CPI da Saúde e, recentemente ao incentivar o impeachment do governador e de seu vice, Carlos Almeida Filho (PTB), Josué Filho estaria fragilizado e sem o apoio da maioria dos deputados. Recentemente ele mudou o tratamento com os deputados tentando uma reaproximação e, segundo deputados ouvidos pela reportagem, que pediram sigilo da fonte, informam que Neto até passou a dar “mais atenção a eles”.

Questionado pela reportagem sobre o projeto de reeleição à presidência da Aleam e, também, o da Prefeitura de Manaus, Josué Neto não quis falar sobre o tema e se limitou dizer que, neste momento, está mais preocupado com a sua recuperação após o acidente de Jet ski em que fraturou a perna direita.

“Nesse momento estou recuperando minha saúde e preocupado em manter a boa produção parlamentar para iniciarmos esse segundo semestre com a Aleam continuando a ser a maior voz do povo do Amazonas”, desconversou.

Alessandra surge

Vice-presidente da Aleam, Alessandra Campêlo, que travou várias discussões com Josué Neto este ano, vem caindo cada vez mais nas graças do governador Wilson Lima e pode ter o seu apoio numa futura eleição, além dos 13 deputados da base governista.

Deputada Alessandra Campêlo (MDB) vem ganhando espaço entre os colegas de Legislativo (Foto: Aleam)

Ela saiu em defesa do governador em vários momentos em discussões durante o período de implantação do processo de impeachment que foi arquivado. Alessandra também não quis entrar em detalhes sobre o processo eleitoral interno do Parlamento estadual e nem confirmou e não desmentiu que será candidata.

“Não estou focada nisso agora. Acho que é cedo pra essa discussão há muitos problemas no Estado que precisam ser resolvidos pós pandemia, temos que gerar empregos, renda, ajudar a população mais carente. Não é o momento de discutir eleição. Qualquer um dos 24 poderá ser. De verdade, não vou discutir esse tema agora”, afirmou.

Experiência

Outro que vem “correndo por fora” é o deputado Belarmino Lins, que já foi presidente da casa em duas ocasiões e desfruta de um excelente relacionamento com todos os deputados. Comenta-se nos bastidores da Aleam, que Belão estaria articulando uma chapa forte com o deputado Adjuto Afonso, que também estaria sendo “motivado” por parte de alguns deputados para disputar a presidência.

“Nada a declarar sobre o assunto. Estou envolvido nas eleições municipais”, justificou.

Foi mantido contato via aplicativo de mensagens com a assessoria de imprensa do deputado Adjuto Afonso que apenas afirmou que no momento ele não quer se manifestar sobre a eleição da Aleam.

FONTE: Portal O Poder



