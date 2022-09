Diretriz orienta emprego das Forças Armadas nas Eleições 2022

BRASÍLIA — Foi publicada, nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial da União, portaria com a Diretriz Ministerial que orienta o emprego das Forças Armadas na garantia da votação e apuração do pleito eleitoral de 2022, nas localidades e municípios que forem solicitados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.

A portaria é assinada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

De acordo com a diretriz, o presidente da República atende à solicitação do presidente do TSE, feita em 4 de maio, autorizando o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e a apuração das eleições em locais que sejam definidos pelo tribunal.

O apoio será logístico, para transporte de pessoas e materiais.

Para isso, o Ministério da Defesa determinou ativação dos comandos conjuntos da Amazônia, Norte, Nordeste, Oeste, Leste e do Planalto.

Além disso, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica devem dar condições para que os comandos conjuntos ativados tenham recursos financeiros e operacionais para deflagrar ações que garantam a votação e a apuração, e também devem indicar os representantes de cada força que vão compor os Estados-Maiores dos Conjuntos Ativados.