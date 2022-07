Diretora é presa acusada de vender ar-condicionados de escola da rede municipal, em Manaus

A diretora Paula Vasconcelos Pereira, 50; e seu esposo Walciney Soares Pereira, 53; foram presos em flagrante pelos crimes de peculato-furto e receptação de aparelhos de ar-condicionados. Os objetos pertenciam a Escola Municipal Professora Maria das Graças Andrade Vasconcelos, situada no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A prisão ocorreu por volta do meio-dia da última quarta-feira (27), por Policiais civis do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua B-25 do mesmo bairro.

O delegado Gesson Aguiar, titular da unidade policial, esclareceu que as prisões ocorreram após as equipes policiais receberem denúncias referentes ao desvio de 20 aparelhos, por parte da diretora da Escola Municipal Professora Maria das Graças Andrade Vasconcelos, e de seu companheiro.

“Saímos em diligências à unidade escolar e Paula chegou a alegar que estava tudo normal e na delegacia, ela negou os desvios dos aparelhos. Diante disso, nos dirigimos ao local da denúncia, onde encontramos o companheiro da servidora, e o mesmo estava em posse dos objetos furtados e R$ 3.250 proveniente das vendas”, disse Aguiar.

O titular relatou que o indivíduo confessou a prática delituosa, a qual trocava os aparelhos novos da escola por outros antigos. Foram efetuadas as prisões em flagrante da dupla.

A autoridade policial informou, ainda, que um motorista de frete informou ter transportado os condicionadores de ar outras vezes para o casal.

“Os autores do crime negam que a prática delituosa ocorreu outras vezes, no entanto, o motorista de frete informou ter realizado transporte de, aproximadamente, 30 aparelhos”, contou o delegado.

Procedimentos

A servidora pública responderá por peculato-furto e seu esposo por receptação. Ambos serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

Semed

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), se posicionou por meio de nota sobre o caso e informou que a gestora envolvida no desvio de equipamentos foi afastada do cargo e será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o ocorrido e dar oportunidade de a servidora esclarecer os fatos.

A Semed reafirma que está prestando todo apoio necessário para o prosseguimento das investigações.

