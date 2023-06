Diretor enrolado em esquema de kit robótica é exonerado do MEC

Um dos alvos da Polícia Federal na operação que apura fraudes e lavagem de dinheiro na venda de kits robótica para escola em Alagoas foi exonerado do Ministério da Educação. Alexsander Moreira, era diretor de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC.

A exoneração, veja abaixo, é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Apesar da publicação ter saído nesta segunda-feira (05), o ato é válido a partir do dia 1º de junho.

A diretoria de Moreira é responsável pelo cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação (PNE) pelos municípios, entre as funções está a recomendação do repasse de verbas.

Na operação deflagrada pela PF na última sexta-feira (2), Alexander foi um dos alvos de busca e apreensão. Ele é investigado por suposto desvio de dinheiro do FNDE entre 2019 e 2022 em licitações de kits de robótica para 43 municípios alagoanos.

As investigações apontam movimentações suspeitas na ordem de R$737 mil nas contas do ex-gestor, o que inclui depósitos em dinheiro vivo feitos por um dos sócios da empresa fornecedora dos equipamentos.