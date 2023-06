Diretor do Super Terminais recebe título de Cidadão do Amazonas por contribuição ao desenvolvimento local

O diretor do Super Terminais, Marcello Di Gregorio, recebeu nesta quarta-feira (28) o título de Cidadão do Amazonas em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O evento contou com a participação do vice-governador do estado, Tadeu de Souza, deputados estaduais, representantes do setor logístico e portuário brasileiro, além dos familiares de Di Gregorio. O Super Terminais é considerado o mais eficiente terminal privativo da Zona Franca de Manaus, com movimentação de mais de R$ 7 bilhões em cargas nos primeiros cinco meses deste ano.

“O Amazonas faz parte não apenas da minha história, mas da jornada de toda minha família. Foi nesta terra que escolhemos criar raízes, empreender e ser parte do desenvolvimento local. Recebo esta honraria não apenas como uma homenagem pessoal, mas como um reconhecimento de toda a jornada que cumpri e que continuarei cumprindo”, afirmou Marcello Di Gregorio.

Atualmente, o executivo dirige as três companhias da família na região Norte do País. Com atuação na cadeia logística de suprimentos, o Super Terminais, a Aurora Manaus e a Super Trans geram mais de 800 empregos diretos e outros 1.500 indiretos na região amazônica, impactando mais de 2,3 mil famílias. Mensalmente, o terminal portuário movimenta mais de 105 mil toneladas e ajuda a transportar insumos importados que abastecem as indústrias da Zona Franca de Manaus. Para o exterior, envia, principalmente madeira e minérios.

O vice-governador do Estado do Amazonas agradeceu Marcello e sua família pelo auxilio no desenvolvimento da região, que, em sua visão, possui uma estrutura administrativa diferenciada do restante do país. “Aqui quem está recebendo esse título não é só o Marcello, mas todos os não amazonenses, que em determinado momento se embrenharam no local que é tido como distante e perdido. Vocês são visionários, resilientes e ajudam a desenvolver a nossa região”, afirmou.

O título de Cidadão do Amazonas foi concedido a Marcello Di Gregorio a partir de aprovação de um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Adjuto Afonso. A honraria é entregue a pessoas que tenham contribuído para o desenvolvimento social, cultural, econômico ou político do Estado.

Em seu discurso, Marcello estendeu a homenagem a todos os colaboradores do Super Terminais. “Não poderia deixar de prestar homenagens e agradecimentos sinceros a toda minha equipe. Só estou aqui graças ao trabalho e esforço de cada colaborador, que faz das nossas empresas vetores de desenvolvimento local”, afirmou. Em 2005, a Aleam entregou o mesmo título ao pai de Di Gregorio, o senhor Franco, fundador do Super Terminais, da Super Trans e da Aurora Manaus.

Currículo

Formado em Administração de Empresas pela Famec, com capacitação em gestão portuária pelo Centro de Formação Portuária de Antuérpia / Flandres, gestão estratégica pelo Boston College e em logística empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Di Gregorio passou a liderar o Super Terminais e outras duas empresas da família na região Norte do país, a Super Trans e a Aurora Manaus.

Há dois anos, Di Gregorio é conselheiro do Fórum Brasil Export, além de presidente do Amazonas Export, movimento multissetorial que reúne as principais lideranças empresariais do setor de logística, infraestrutura e transporte do país. Ao longo de sua carreira, o executivo atuou em empresas de navegação e logística.

Cerimônia

Durante a cerimônia de entrega do título o deputado Adjuto Afonso falou sobre a importância de homenagear pessoas que contribuem para o desenvolvimento do estado do Amazonas. “Moramos em um estado distante, com uma logística complicada, mas que sua empresa [Super Terminais] está aqui trazendo e levando cargas. Quero agradecer por esse trabalho, pela geração de emprego e de renda e o que você e sua empresa, com seus funcionários, fazem pelo nosso Estado”, afirmou.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Wilker Barreto ressaltou a importância do estado do Amazonas para todo o planeta e o papel fundamental da logística para o funcionamento da Zona Franca. “Sem logística não tem Zona Franca. Em seu nome [Marcello Di Gregorio] parabenizo todos os empresários que atuam aqui”, disse.

O evento contou ainda com a presença de Carlos Bessa, deputado estadual; Manuela Cantanhede Veiga Antunes, subdefensora pública do Estado do Amazonas; Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, procuradora geral do Ministério Público; Jean Cleuter Simões Mendonça, da OAB Amazonas; e Irani Bertolini, presidente do Sindnaval (Sindicato da Indústria Naval, Offshore e Reparos do Amazonas).