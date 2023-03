Diretor do IPEM-AM será o novo presidente do Inmetro

Márcio André Oliveira Brito foi nomeado nesta quarta-feira (8) como presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A confirmação do nome do engenheiro ambiental veio pelo Diário Oficial da União.

Ele era presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) desde 2011, onde iniciou ainda como estagiário. Agora, ao assumir o cargo na autoridade nacional de pesos e medidas, ele se subordina ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

A sua nomeação ocorre dois meses após a saída de Marcos Heleno Guerson do cargo. O militar, indicado por Jair Bolsonaro ao cargo, ganhou destaque após o presidente retomar o debate sobre os taxímetros e tacógrafos no país. Agora, Guerson está no Ipem de São Paulo, por indicação do ex-ministro Tarcísio de Freitas.

