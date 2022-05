Diretor de ‘Velozes e Furiosos’ se demite após briga com Vin Diesel

O diretor Justin Lin demitiu-se do seu cargo nas filmagens do 10.º ‘Velozes e Furiosos’. Segundo o The Hollywood Reporter, fontes adiantaram que a decisão surgiu por conta de Vin Diesel, uma das estrelas da história.

Ambos discutiram devido ao fato do roteiro do filme ter sofrido alterações, uma vez que o local onde iriam decorrer as filmagens já não estar disponível devido à guerra na Ucrânia.

“O Justin teve o suficiente e disse, ‘Este filme não vale a minha saúde mental’”, teria afirmando numa das reuniões nas quais Vin Diesel se mostrou chateado com as constantes mudanças.

Entretanto, um representante da Universal comentou o assunto, negando as informações: “Todas as diferenças criativas que levaram Justin Lin a sair relacionaram-se com o estúdio, não com produtores, atores ou equipe”, disse.

Esta não foi a primeira vez que Vin Diesel se viu envolvido numa polêmica do gênero. O artista também desentendeu-se com Dwayne Johnson num outro filme da saga.