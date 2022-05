11/5: Dire Straits Legacy abre turnê brasileira em Manaus

MANAUS, AM — Os fãs de rock em Manaus terão uma noite memorável com o show da Dire Straits Legacy, no próximo dia 11 de maio, no Studio 5 Shopping e Convenções, na zona Sul. A apresentação marca o início da turnê pelo Brasil e celebra os 45 anos de uma das maiores bandas de todos os tempos.

As canções “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet”, entre outras, serão interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra), John Giblin (baixo) e Cristiano Micalizzi (bateria).

Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados no site shopingressos.com ou nas lojas Ótica Diniz do Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping e Shopping Grande Circular. Os setores de pista, frisa, arquibancada e mezanino variam de R$ 120 a R$ 200. Já a área especial “Brothers In Arms” e premium “Romeu and Juliet” custam de R$ 300 a R$ 400.

Os valores acima são da meia-entrada solidária, os interessados devem levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento juntamente com o ingresso para ter direito ao benefício. A faixa etária é 16 anos.

O legado

A Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evolução e, afastando-se do clichê de reunião ou banda tributo, mantêm viva a memória de canções atemporais, como “Romeo and Juliet”, “Sultans of Swing”,”Money for Nothing”,”Tunnel of Love”, “Walk of Life”, “When It Comes to You”, “You and Your Friend”, “On Every Street”, do primeiro álbum Wild West End, e muitos outros hits.

Muitos membros do Dire Straits se juntaram ao projeto durante esses anos mas, em 2016, Alan Clark passa a fazer parte da banda. Clark é o histórico tecladista do Dire Straits de 1980 a 1985. Ao lado de Alan Clark estão Phil Palmer (direção musical/guitarra/voz), que trabalhou com Dire Straits de 1990 a 1992, e o renomado saxofonista Mel Collins, membro do Dire Straits de 1983 a 1985 tocou no famoso Alchemy Live Album e no EP Twisting By The Pool. O guitarrista Jack Sonni participou das gravações e turnê do álbum Brothers in Arms.

O baixista John Giblin gravou e fez turnês com Peter Gabriel, Annie Lennox, Phil Collins e a banda Simple Minds. Os italianos que se juntam à banda são o baterista Cristiano Micalizzi, que já trabalhou com Eros Ramazzotti e Laura Pausini, o guitarrista e vocalista Marco Caviglia e o tecladista Primiano Dibiase.