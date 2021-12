Dia Nacional do Samba traz Renato Milagres e outros grandes artistas no próximo sábado (4)

A SG Produções e Black da Favela apresentam no próximo sábado, 4, o “Dia Nacional do Samba”, com show do sobrinho ilustre de Zeca Pagodinho, Renato Milagres. O evento ocorrerá a partir das 20h, no Espaço Samba da Gente, localizado na Avenida Carvalho Leal, 75, bairro Cachoeirinha, ao lado da loja da Frigelo, na Zona Sul de Manaus. O uso de máscara e a carteira de vacinação serão obrigatórios.

Com muito samba de raiz, o show contará ainda com apresentações dos grupos Samba da Gente, Grupo Pão Torrado – Samba de Raiz, Paulo Kabessa, Auzier do Samba, Papaco e Fátima Silva.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do contato 99195-0455 (WhatsApp) ou ainda no Instagram da FS Fitness (@fsfitness.10) ou o @sambadagenteam.

“O evento será uma oportunidade para os fãs de samba se divertirem com segurança ao som dos verdadeiros hinos do samba interpretados por grandes vozes. E o Renato não tem esse sobrenome à toa, faz “Milagres” em uma boa roda de samba. Vale conferir”, disse um dos organizadores do evento, Nonato Santa Isabel.

Zeca Pagodinho

Afinação, gingado e carisma são algumas das características de Renato Milagres. Vindo de uma família de músicos, o carioca de 35 anos comprova que o talento musical está mesmo no sangue. Sobrinho do ícone Zeca Pagodinho, começou a cantar samba aos 15 anos e, desde então, não parou mais. O que era um encontro semanal com amigos da escola e vizinhos transformou-se num compromisso sério com o melhor da música brasileira.

No repertório que apresentará aos fãs em Manaus, ” Alma Boêmia”, “Ofício Sambista”, “Cuca Quente”, ” Tudo Entre Nós”, “Amor Calmo”, “Reciprocidade” , ” Sete Pecados”, “Cabelo Pixaim”, ” O Homem Falou” entre outros clássicos do samba.

Serviço

O que: Show Dia Nacional do Samba

Onde: Espaço Samba da Gente

Quando: sábado, 4 de dezembro

Onde: Avenida Carvalho Leal, 75 – Zona Sul

Hora: a partir das 20h

Quanto: R$ 20 (Pista) – R$ 30 (Camarote) – R$ 60 (Open Bar)

