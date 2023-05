Dia Livre de Impostos em Manaus; confira

A partir da meia-noite desta quinta-feira (24) inicia o tão esperado Dia Livre de Impostos (DLI) em Manaus, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Jovem Manaus). Diversos produtos como gasolina, picanha e outros tipos de alimentos e bebidas vão ser vendidos sem a cobrança de impostos na capital.

Gasolina

O Posto Equador, localizado no Distrito Industrial I, na avenida Av. Rodrigo Otávio, será o local de destaque para os motoristas que desejam economizar com o abastecimento de seus veículos. Nessa ação especial, a gasolina será vendida a incríveis R$ 5,00 o litro, sem a inclusão de uma parte dos impostos.

Serão disponibilizados 4 mil litros de gasolina. Para garantir a distribuição igualitária, haverá um limite de 10 litros para motos e 20 litros para carros por abastecimento. Ao todo, trezentos veículos terão a oportunidade de aproveitar essa oferta e economizar.

Outros 9 estabelecimentos de segmentos diversos também estão participando da ação.

Chopp

Se você é fã de um chopp geladinho, não pode perder a oportunidade de visitar o Tambagrill Peixaria, localizado na Av. Efigênio Salles, 2600, no bairro Aleixo.

Das 11h às 15h, o chopp estará com um incrível desconto de 45% do imposto, saindo por apenas R$ 8,10 ao invés de R$ 14,90. É uma chance única de saborear essa bebida refrescante e de alta qualidade por um preço muito mais acessível.

Fast food

Mas se a preferência é por fast food, no Bob’s da Avenida Djalma Batista, o consumidor encontrará uma seleção de produtos com descontos de até 31,45%. O famoso Milkshake de 500ml, que normalmente custa R$ 18,00, estará disponível por apenas R$ 12,30.

Uma oportunidade imperdível para se refrescar com essa deliciosa bebida por um preço mais acessível. Além disso, o Trio Big Bob, composto por hambúrguer, batata frita e refrigerante, estará com um preço especial de R$ 21,90, em vez de R$ 32,90 e o e Franlitos com 12 unidades custará apenas R$ 21,90.

Já no McDonald’s da Av. Efigênio Salles, 13 – Aleixo, os clientes serão agraciados com descontos de até 21,94%. Se você é apaixonado por sobremesas, não pode perder a oportunidade de experimentar os deliciosos Sundae de chocolate, morango, caramelo ou a torta de banana ou maçã, cada um por apenas R$ 5,00. E para acompanhar, a batata média estará disponível por um preço especial de R$ 6,50.

Sushi

Os apaixonados por sushi terão a oportunidade de desfrutar dos itens vendidos sem impostos pelo Sushi Ponta Negra, a partir de R$ 26,90. Os itens estarão disponíveis para delivery e em todas as unidades do estabelecimento.

Pet

Na Miss Pet, localizada na rua Fortaleza, n.443 – Adrianópolis, os cuidados com os animais de estimação também estão inclusos no DLI. Os clientes poderão adquirir o Bravecto, um importante medicamento para proteção contra pulgas e carrapatos, a partir de R$ 127,27, representando uma economia de quase 50%.

Além disso, coleiras, peitorais, guias e chaveiros estarão disponíveis a partir de R$ 14,40, garantindo produtos de qualidade para o bem-estar dos animais. E se o seu pet precisa de um banho, você poderá aproveitar os preços especiais a partir de R$ 51,93. Cuide do seu animalzinho com produtos de excelência sem se preocupar com a carga tributária.

Pneus

Os motoristas também terão uma ótima oportunidade de economizar no DLI, pois a Japurá Pneus estará oferecendo pneus novos a partir de R$ 249, com um desconto significativo em relação ao valor original de R$ 310. Aproveite essa chance de trocar seus pneus com preços mais acessíveis e garantir a segurança nas estradas.

Picanha

No quesito supermercado, três opções se destacam neste ano. O Empório DB, localizado na rua Salvador, 232 – Nossa Senhora das Graças, o DB do Shopping Sumaúma e o Empório Rodrigues estão oferecendo produtos com descontos especiais.

A picanha, por exemplo, que normalmente custa R$ 74,99, estará disponível por apenas R$ 49,99, permitindo uma economia considerável para os amantes de carne de qualidade.

Cerveja

Além disso, a Heineken, uma das cervejas mais apreciadas, estará com um preço especial de R$ 3,99, em vez de R$ 5,39, nas unidades do Supermercado Rodrigues do Vieiraalves, Jacira Reis e Shopping Ponta Negra. É importante ressaltar que a venda será limitada a um pack de cerveja e uma peça de carne por cliente.

Outros parceiros

Além disso, os quatro principais shoppings da cidade – Amazonas, Manauara, Ponta Negra e Sumaúma Parck Shopping – também aderiram ao DLI.

As lojas nesses estabelecimentos estarão oferecendo descontos médios de 30%, proporcionando uma oportunidade única para renovar o guarda-roupa, adquirir eletrônicos, artigos de decoração e muito mais, com preços mais atrativos.

As lojas participantes do Dia Livre de Imposto podem ser conferidas através do site: https://www.dialivredeimpostos.org.br/.