Dia Internacional do Disco Voador: o que você sabe sobre OVNIs?

O dia 24 de junho é o Dia Internacional do Disco Voador. A data foi escolhida devido ao piloto Kenneth Arnold, norte-americano que registrou o primeiro avistamento oficial de um Objeto Voador Não Identificado – ou seja, um OVNI.

Desde essa primeira aparição, objetos luminosos que não possuem origem rastreável passaram a ocupar o imaginário popular: desde relatos de abduções e marcas de pouso em plantações de milho a avistamentos de seres cinzas (ou “greys”, uma suposta raça alienígena).

Os contos sobre a vida fora do planeta azul também chegaram em terras brasileiras: provavelmente todos os nascidos no país conhecem a história do ET de Varginha.

Entretanto, os OVNIs voltaram ao noticiário com relatórios das Forças Armadas dos Estados Unidos demonstrando preocupação em relação a eles. O anúncio levantou muita especulação sobre vizinhos incomuns tentando contatar humanos, mas as aflições governamentais estão realmente preocupadas com a segurança nacional e invasões de outros países.

FONTE: CNN

