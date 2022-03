Dia do Consumidor é comemorado no Manauara Shopping

O Manauara Shopping irá promover uma super programação em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado neste dia 15 de março. Serão oferecidas aos clientes diversas ações de descontos em lojas dos mais variados segmentos, uma promoção ‘compre e ganhe’ e até um Feirão de Eletro.

Entre os dias 15 e 27 de março, diversas lojas estarão oferecendo produtos com descontos especiais. Os produtos com descontos estão disponíveis no site manauarashopping.com.br, na área Vitrine de Produtos.

Outra ação comemorativa, também com início no dia 15 de março, é a promoção Sabores Premiados. A cada R$ 300 reais em compras nas lojas de alimentação participantes – restaurantes, quiosques e praça – o cliente pode trocar suas notas por uma Colomba Pascal Bauducco. A promoção vai até o dia 31 de março ou enquanto durar o estoque de brindes. O regulamento completo está disponível no site manauarashopping.com.br.

E, para completar, entre os dias 18 e 20 de março, o Manauara irá promover um feirão de eletrônicos e eletrodomésticos, com participação das principais lojas do segmento que trarão ofertas exclusivas, válidas apenas para os três dias e unicamente nas lojas do Manauara Shopping.

Será montada uma ilha de ofertas, na área central do shopping, para divulgar alguns dos produtos com descontos, e as lojas participantes estarão sinalizadas. Lojas como Bemol, Foto Nascimento, InfoStore e Ramsons garantiram presença no Feirão de Eletro do Manauara e prometem ofertas para agradar todos os públicos.

“O Dia do Consumidor é uma data que vem se consolidando no Varejo nacional, como uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com o público. Aproveitamos o mote para ampliar as ações, oferecendo desde descontos até uma promoção ‘compre e ganhe’, para o nosso cliente se sentir cada vez mais próximo e querido”, afirma Isa Lucena, Gerente de Marketing do Manauara Shopping.

