Dia de Finados: Prefeitura espera atender 500 mil pessoas nos cemitérios de Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus montou uma logística para atender as mais de 500 mil pessoas que são esperadas para visitar os 10 cemitérios da capital, seis na área urbana e quatro na zona rural, no Dia de Finados, 2/11. Os campos-santos irão funcionar de 7h às 18h, e mais de mil servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e de outras pastas municipais vão atuar no atendimento e orientação ao público.

A Semulsp cuida diariamente de todos os cemitérios e para atender este dia, realizou uma grande ação de limpeza dentro e no entorno, com os serviços de capina, poda, raspagem, pintura de meio-fio, irrigação, pintura de mosaico e manutenção de sepulturas. Cinco carros-pipas lavaram as ruas de dentro dos campos-santos e duas máquinas varredoras mecanizadas auxiliaram na limpeza.

“Está tudo pronto para a data especial e procuramos fazer o melhor para receber bem as famílias. O prefeito David Almeida me confiou esta missão de cuidar bem da nossa cidade e é isso que fazemos todos os dias”, destacou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Todos os campos-santos da área urbana irão oferecer músicas religiosas ao vivo. Também acontecerá missa nas capelas de hora em hora. A tradicional missa no cemitério São João Batista, que acontece na praça Chile, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, terá início às 17h.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) providenciou o palco e mais de 500 cadeiras para atender todos que participarem da missa campal na praça Chile.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus.

Trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

Apoio

O Fundo Manaus Solidária, as secretarias municipais de Saúde (Semsa), também com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), também com a Defesa Civil, Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros estarão com apoio nos locais.

Assessoria