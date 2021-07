DF suspende uso de 40 mil doses da Janssen após elas chegarem congeladas

O Distrito Federal suspendeu o uso de 40,1 mil doses da vacina contra a covid-19 da Janssen recebidas neste sábado, 3, depois de constatar que os imunizantes estavam congelados, fora da temperatura adequada de armazenamento, que é de 2°C.

A Secretaria Estadual de Saúde do DF informou que acionou o Ministério da Saúde e que a orientação recebida do órgão federal é “deixar toda a carga das vacinas em quarentena”. “Elas ficarão armazenadas e indisponíveis para uso no momento”, disse a Secretaria.

O comunicado não esclarece as razões ou condições que levaram ao congelamento indevido das doses da vacina.

O órgão estadual informou ainda que o Ministério da Saúde vai solicitar, na próxima segunda-feira, 5, análise de qualidade das doses, a ser feita pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). O objetivo será “verificar a estabilidade dos imunobiológicos e se é seguro aplicar essas vacinas”.

A vacina da Janssen é a única dos imunizantes contra covid-19 que requer aplicação de apenas uma dose, o que significa que o lote agora em quarentena viabilizaria a imunização completa de 40 mil pessoas. As demais vacinas que estão sendo usadas requerem duas doses aplicadas.

A vacinação no DF tem enfrentado críticas da população e de especialistas porque o governo de Ibaneis Rocha (MDB) havia estabelecido uma série de prioridades por categorias profissionais, atendendo a pedidos de sindicatos.

Na última semana, o governo distrital reviu a estratégia e passou a liberar os agendamentos apenas de acordo com a idade dos cidadãos. Neste sábado, foi aberto o agendamento para pessoas a partir de 44 anos se vacinarem contra a covid-19.

