Dez artistas locais abrem Festival de Música e Arte de Manaus

As apresentações de dez cantores locais com composições inéditas marcaram, na noite dessa quarta-feira, 6/4, o início do 1° Festival de Música e Arte de Manaus (Femuarte), no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, que conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O objetivo do festival, que é aberto ao público e gratuito, é descobrir e divulgar talentos culturais, escolher a melhor composição inédita, estimular a participação de compositores, cantores e artistas de Manaus, além de fomentar a cultura da economia criativa.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o apoio ao evento segue uma orientação do prefeito David Almeida, para difusão e retomada dos eventos culturais na cidade. “Por determinação do prefeito David Almeida, a Manauscult não poupou esforços para a realização desse evento, como forma de fomentar a cultura e revelar novos talentos dentro da indústria da música local. Manaus foi umas das primeiras cidades impactadas pela pandemia, e, hoje, pela união da Manauscult e da Secretaria de Cultura do Estado, podemos celebrar, a partir desse grande evento, a retomada da cadeia criativa da cultura em Manaus”, disse Oliveira.

Os artistas Humberto Vieira, Jânio Queiroz, Edilene Farias, Cleber Faba, Salomão Rosy, Ketlen Nascimento, Léo Monteiro, Rebeca Leitão, Toty Navegante e Ludi Souza, cantaram na primeira noite do evento, que irá premiar, em dinheiro, os cinco primeiros colocados, além das categorias de melhor letra, arranjo e intérprete, totalizando mais de R$ 43 mil em premiação.

O festival também conta com o apoio da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM). A segunda etapa do evento acontece nesta quinta-feira, 7/4, também no Parque Municipal do Idoso, das 15h às 22h. Durante a tarde, é realizada uma feira de artesanato de produtos diversos e, das 19h às 20h, acontecem as apresentações musicais.

O coordenador-geral do evento, Rogério Pimenta, explicou que o objetivo do festival é revelar novos talentos e valorizar os artistas

da terra. “A ideia central do Femuarte é revelar novos talentos e trazer de volta a emoção dos compositores em participarem de grandes festivais em Manaus, e com uma premiação atrativa. Vale destacar que só está sendo possível a realização desse evento, a partir do apoio da prefeitura e da Manauscult, que se sensibilizaram e acreditaram na ideia, e estão somando esforços com a nossa equipe para a concretização desse evento, estou muito feliz”, disse.

Para o artista Léo Monteiro, que é intérprete e compositor, este é o momento de retomada da cena local e o primeiro Femuarte chega para incentivar ainda mais. “Estou muito feliz, confiante e com bastante expectativa. Na verdade, esses festivais são muito importantes para os artistas locais, para mim então, que sou compositor e intérprete, é a maior felicidade, devido os anos difíceis que possamos, e hoje ver o Femuarte levantar a moral do artista amazonense, para mim é muita alegria, de ser contemplado com a minha arte, não tem palavras, é inexplicável, na verdade”

A grande final do Femuarte acontece na sexta-feira, 8/4, no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro. O acesso ao teatro será por ordem de chegada, e só será permitido a entrada mediante a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19.

Ordem de apresentação – quinta-feira, 7/4

01- Eu o amor e o mar/Nicolas Jr

02- Rio dos rios/Michael Lima

03- Adágio dos imortais/Victor França e Sofia Amoedo

04- Borboletar/Ianeza Portela

05- Bailarina/Bruno Rodruiguez

06- Zeppelin baré/Gil Valente

07- Volta logo pro meu dengo/Carol Navegante

08- O amor é um encanto/Luso Neto

09- Prenúncio/Iran Mak

FONTE: Semcom