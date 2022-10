‘Deus colocou você no poder’, diz o patriarca ortodoxo russo a Putin em seu aniversário de 70 anos

“Deus colocou você no poder”: com essas palavras, o patriarca ortodoxo russo Kirill parabenizou Vladimir Putin pelo seu 70º aniversário nesta sexta-feira (7), marcado por uma onda de elogios apesar do isolamento internacional da Rússia e dos reveses militares na Ucrânia.

Em sua mensagem, Kirill elogiou Putin pela “transformação da imagem da Rússia, pelo fortalecimento de sua soberania e capacidades defensivas e pela defesa dos interesses nacionais”.

Ele também lhe deseja “força física e moral por muitos anos” e pediu uma oração pela saúde do presidente russo, no poder há mais de vinte anos.

“Deus colocou você no poder para realizar uma missão de especial importância e grande responsabilidade para o país e seu povo”, disse o patriarca de 75 anos.

“Você adquiriu a reputação de um líder nacional, fiel à sua pátria e que a ama sinceramente e lhe dá todas as suas forças”, disse Kiril, referindo-se ao presidente russo.

“Que suas forças não se esgotem e que a ajuda de Deus seja grande para você”, concluiu.

O patriarca Kirill, líder dos ortodoxos russos desde 2009, colocou sua Igreja a serviço do poder de Vladimir Putin e também apoia a ofensiva russa na Ucrânia.

Ambos compartilham a ambição de uma Rússia conservadora e concordam em denunciar o “declínio” moral do Ocidente, devido à promoção do movimento LGBTQIA+.

Outras autoridades russas desejaram feliz aniversário ao presidente russo nesta sexta-feira, como o checheno Ramzan Kadirov, que parabenizou o “líder de um povo inteiro” e “uma das personalidades mais influentes e excepcionais do nosso tempo”.

O presidente da câmara baixa do Parlamento, Viacheslav Volodin, publicou um retrato do presidente russo, com a frase “se há Putin, há Rússia”.

Por France Presse