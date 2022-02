Detran ignora decisão do presidente do TJAM e evita concorrência na vistoria

detranAo completar mais de oito meses sem obedecer ordem judicial para reabilitar empresa de vistoria, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá, coloca em xeque as decisões do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub.

Em 6 de junho do ano passado, o presidente do TJAM mandou o Detran permitir a reativação no sistema do órgão de mais uma empresa para prestar serviços, a Manaus Vistoria, decisão ainda não cumprida. Já são mais de 253 dias da situação, o que gera prejuízo aos proprietários de veículos do Amazonas que deixam de ter mais uma opção para fazer vistoria veicular. A negativa em atender a decisão abre precedente perigoso ao Poder Judiciário que pode ver outras determinações serem desrespeitadas por órgãos públicos.