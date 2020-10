Detran flagra 50 motoristas dirigindo embriagados

Neste fim de semana prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou ações de fiscalização nas ruas de Manaus e rodovias do estado. Ao todo, 412 motoristas foram autuados por diversas infrações, sendo que 50 estavam dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica e acabaram sendo autuados com base na Lei Seca.