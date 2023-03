Detran Amazonas vai inaugurar posto de atendimento no PAC Studio 5

Na próxima segunda-feira (27), a partir das 8h, o Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia o funcionamento de seu posto de atendimento, no complexo do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Studio 5 – Shopping e Convenções, localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, 355, bairro Distrito Industrial, na zona sul de Manaus.

Os agendamentos poderão ser realizados a partir desta quinta-feira (23/03), no site www.detran.am.gov.br, na opção “Agendamentos”. Alguns dos serviços que passam a ser oferecidos no local são: renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento anual, 1ª e 2 ª vias de CNH, troca de categoria, além de captura de imagem e biometria.

O local dispõe, também, de uma agência bancária para pagamento de taxas, além de aceitar pagamentos de alguns serviços por meio de cartão de débito e crédito, tais como licenciamento e multas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A descentralização dos serviços tem como objetivo favorecer os condutores da zona sul da capital, com ênfase aos moradores dos bairros Japiim, Distrito Industrial, Cachoeirinha, Educandos e Coroado.

Para o diretor técnico do Detran Amazonas, David Fernandes, os moradores daquela área terão mais comodidade ao acessar os serviços da instituição. “A ideia é proporcionar mais conforto e acesso rápido aos serviços básicos de trânsito que o Detran-AM oferece. Assim seguimos uma determinação do governador do Estado, Wilson Lima, para que o Detran se faça presente e mais próximo à população”, disse.

Além do Studio 5, o Detran-AM possui mais nove postos distribuídos em vários bairros da capital, tais como) Alvorada, Compensa, Centro (Galeria dos Remédios), São José, Cidade Nova (Sumaúma Park Shopping), Parque Dez (Parque Dez Mall), Tancredo Neves (Cidade Leste), Monte das Oliveiras (Via Norte) e Ponta Negra (Shopping Ponta Negra).